Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Galatasaray'dan Morutan için 10 Milyon euro talep eden Becali, "Sadece o zaman dikkatimiz dağıldı. İstediğim fiyata muhtemelen bazı bonuslarla ulaşılacaktır. Benim için transfer bitmedi." dedi. Galatasaray başkanı Burak Elmas, Morutan ile ilgilenmeyeceklerini açıklamıştı.