Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi, hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:21
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasına adını yazdırdı. Fatih Terim'in ısrarcı olduğu genç kaleci için görüşmeler yakında resmiyet kazanacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Brentford, Halil Dervişoğlu için yeni bir karar aldı. İngiliz ekibi hazırlık maçları ve idmanlardaki performans değerlendirmesini transferin son gününe kadar sürdürecek. Galatasaray için kritik tarih 31 Ağustos...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak İstiyor. Transferde flaş gelişmeler yaşandı. Record'a göre, Gedson Fernandes, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

JOSE IZQUIERDO

İngiliz medyasında çıkan iddialara göre, 1 Temmuz'da İngiliz ekibi Brighton ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Kolombiyalı yıldız Jose Izquierdo'nun Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Kararı Fatih Terim verecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Galatasaray'dan Morutan için 10 Milyon euro talep eden Becali, "Sadece o zaman dikkatimiz dağıldı. İstediğim fiyata muhtemelen bazı bonuslarla ulaşılacaktır. Benim için transfer bitmedi." dedi. Galatasaray başkanı Burak Elmas, Morutan ile ilgilenmeyeceklerini açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

MICHAEL CUISANCE

Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Gedson Fernandes için nabız yoklanırken, alternatif isim olarak Bayern Münih'in genç orta sahası Michael Cuisance görülüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

ROBERT MURIÇ

Galatasaray için flaş bir isim daha gündeme geldi. Dinamik bir takım kurmak isteyen Aslan'ın hedefinde Rijeka'nın yeni sözleşme önerisini kabul etmeyen Robert Muric var. Hırvat yıldız için görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

KAMIL JOZWIAK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Kamil Jozwiak, Derby Country'e transfer olmuştu. İngiliz temsilcisinde beklentileri karşılayamayan Polonyalı, yeniden Galatasaray'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Javier Pastore, Kamil Jozwiak, Michael Cuisance... | GS haberleri

JAVIER PASTORE

Morutan'ı yüksek maliyeti nedeniyle askıya alan Galatasaray'a menajerler Roma'nın kadro dışı bıraktığı Javier Pastore'yi önerdi. Arjantinli oyuncu Fransa'dan SoFoot'a konuştu. Pastore, "İyi bir teklif gelirse hemen Roma'dan ayrılırım. Yeni bir maceraya atılmaya hazırım" dedi.

SON DAKİKA