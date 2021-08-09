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Son dakika haberleri | St. Johnstone Galatasaray maçı tam kapasite oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi'de 3. tur ilk maçında Galatasaray sahasında St. Johnstone ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Tur için 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da rövanş mücadelesine çıkacak olan Aslan, dolu tribünler önünde oynayacak. St. Johnstone kulübünden yapılan açıklamada, maçın tam kapasite oynanacağı duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:01
Son dakika haberleri | St. Johnstone Galatasaray maçı tam kapasite oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi'de 3. tur ilk maçında Galatasaray sahasında St. Johnstone ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Tur için 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da rövanş mücadelesine çıkacak olan Aslan, dolu tribünler önünde oynayacak.

St. Johnstone kulübünden yapılan açıklamada, maçın tam kapasite oynanacağı duyuruldu.

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