Son dakika haberleri | St. Johnstone Galatasaray maçı tam kapasite oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi'de 3. tur ilk maçında Galatasaray sahasında St. Johnstone ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Tur için 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da rövanş mücadelesine çıkacak olan Aslan, dolu tribünler önünde oynayacak.
St. Johnstone kulübünden yapılan açıklamada, maçın tam kapasite oynanacağı duyuruldu.
We are delighted to announce that we have been approved to return to full capacity at McDiarmid Park.— St. Johnstone FC (@StJohnstone) August 9, 2021
We would like to thank @PerthandKinross Council for their support.
We will communicate all ticketing information as soon as it is confirmed.
No away fans permitted.#SJFC pic.twitter.com/uvtJ6zEY5l