Son dakika haberleri | St. Johnstone Galatasaray maçı tam kapasite oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi'de 3. tur ilk maçında Galatasaray sahasında St. Johnstone ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Tur için 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da rövanş mücadelesine çıkacak olan Aslan, dolu tribünler önünde oynayacak.

St. Johnstone kulübünden yapılan açıklamada, maçın tam kapasite oynanacağı duyuruldu.