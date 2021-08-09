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Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u transfer etti!

Son dakika transfer haberi... Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu bağlamda, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Victor Nelsson'u transfer etti. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 21:34
Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u transfer etti!

Galatasaray, Victor Nelsson transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.

NTV Spor'un haberine göre Victor Nelsson, İstanbul'a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 maçta 1 gollük performans sergiledi.

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