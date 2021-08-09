Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'a Solbakken'den büyük övgü!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'a Solbakken'den büyük övgü!

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da sürüyor. Stoper bölgesi için Nelsson ile anlaşan sarı kırmızılılar, genç futbolcunun İstanbul'a gelmesini bekliyor. Galatasaray’ın yeni stoperi Nelsson’a eski hocası Stale Solbakken’den büyük övgü geldi. (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:44
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson'a Solbakken'den büyük övgü!

Luyindama ve Marcao'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, Victor Nelsson'un transferini bitirdi. Geçen sezon Aston Villa bu transfer döneminde ise Crystal Palace'ın gündemine gelen Victor Nelsson kariyerine Nordsjaelland'da orta saha oyuncusu olarak başladı. Kısa sürede stopere geçti. Orta saha özellikleri sayesinde geriden iyi top yapma gücüyle öne çıktı.

Kopenhag'a Nelsson'u aldıran şu anda Norveç Milli Takımı'nı çalıştıran Stale Solbakken genç stoper için, "Victor çok büyük bir yetenek ve uluslararası düzeyde seviyesini daha da yükseltmek için büyük bir potansiyele sahip... Genç yaşına rağmen büyük bir liderlik becerisine sahip. Hem oyunda hem de kulüp kültüründe sorumluluk alabilecek bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA