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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kopenhag 7 milyon Euro'ya ikna edildi! Aslan'a Danimarkalı stoper Nelsson

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da sürüyor. Stoper bölgesi için Nelsson ile anlaşan sarı kırmızılılar, genç futbolcunun İstanbul'a gelmesini bekliyor. Galatasaray’ın yeni stoperi Nelsson’a eski hocası Stale Solbakken’den büyük övgü geldi. (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kopenhag 7 milyon Euro'ya ikna edildi! Aslan'a Danimarkalı stoper Nelsson

Luyindama ve Marcao'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, Victor Nelsson'un transferini bitirdi. Geçen sezon Aston Villa bu transfer döneminde ise Crystal Palace'ın gündemine gelen Victor Nelsson kariyerine Nordsjaelland'da orta saha oyuncusu olarak başladı. Kısa sürede stopere geçti. Orta saha özellikleri sayesinde geriden iyi top yapma gücüyle öne çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kopenhag 7 milyon Euro'ya ikna edildi! Aslan'a Danimarkalı stoper Nelsson

Kopenhag'a Nelsson'u aldıran şu anda Norveç Milli Takımı'nı çalıştıran Stale Solbakken genç stoper için, "Victor çok büyük bir yetenek ve uluslararası düzeyde seviyesini daha da yükseltmek için büyük bir potansiyele sahip... Genç yaşına rağmen büyük bir liderlik becerisine sahip. Hem oyunda hem de kulüp kültüründe sorumluluk alabilecek bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kopenhag 7 milyon Euro'ya ikna edildi! Aslan'a Danimarkalı stoper Nelsson

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Terim'in ilk tercihi olan Nelsson için 10 milyon euro talep eden Kopenhag pazarlıklar sonucunda 7 milyon euro'ya ikna edildi. 5 yıllık prensip anlaşmasına varılan 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Ivan Marco Benes sözleşmedeki son prosedürleri tamamlamak için yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi. Nelsson da birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kopenhag 7 milyon Euro'ya ikna edildi! Aslan'a Danimarkalı stoper Nelsson

Geçen sezon Danimarka Ligi'nde Kopenhag formasıyla mücadele eden Victor Nelsson başarılı istatistikleriyle dikkat çekiyor. Nelsson ayrıca ligin en fazla uzaklaştırma (122) yapan oyuncusu olmayı da başardı.

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