Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kopenhag 7 milyon Euro'ya ikna edildi! Aslan'a Danimarkalı stoper Nelsson

Luyindama ve Marcao'nun performansından memnun olmayan Galatasaray , Victor Nelsson 'un transferini bitirdi. Geçen sezon Aston Villa bu transfer döneminde ise Crystal Palace'ın gündemine gelen Victor Nelsson kariyerine Nordsjaelland'da orta saha oyuncusu olarak başladı. Kısa sürede stopere geçti. Orta saha özellikleri sayesinde geriden iyi top yapma gücüyle öne çıktı.

Kopenhag'a Nelsson'u aldıran şu anda Norveç Milli Takımı'nı çalıştıran Stale Solbakken genç stoper için, "Victor çok büyük bir yetenek ve uluslararası düzeyde seviyesini daha da yükseltmek için büyük bir potansiyele sahip... Genç yaşına rağmen büyük bir liderlik becerisine sahip. Hem oyunda hem de kulüp kültüründe sorumluluk alabilecek bir oyuncu" ifadelerini kullandı.