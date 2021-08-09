Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson Fernandes Jorge Jesus’un kapısını çaldı

Galatasaray, Gedson Fernandes konusundaki bekleyişi devam ediyor. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gedson’a Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Spartak Moskova maçında süre vermedi. Ancak ligdeki Moreirense karşılaşmasında 83. dakikada oyuna aldı. Bu durum genç oyuncunun moralini bozdu. Record gazetesi; Gedson’un, Jesus ile gerçekleştirdiği görüşmede takımdan ayrılmak istediğini iddia etti.
Galatasaray, Gedson Fernandes konusundaki bekleyişi devam ediyor. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gedson'a Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Spartak Moskova maçında süre vermedi. Ancak ligdeki Moreirense karşılaşmasında 83. dakikada oyuna aldı. Bu durum genç oyuncunun moralini bozdu. Record gazetesi; Gedson'un, Jesus ile gerçekleştirdiği görüşmede takımdan ayrılmak istediğini iddia etti.