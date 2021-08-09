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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Becali indirime hazır!

Galatasaray’ın Olimpiu Morutan’ı istediğini duyunca 10 milyon euro isteyen Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali sarı-kırmızılı takımdan karşılık bulamayınca geri adım attı. Becali, “Sadece o zaman dikkatimiz dağıldı. İstediğim fiyata muhtemelen bazı bonuslarla ulaşılacaktır. Benim için transfer bitmedi. Galatasaray elindeki yüksek maliyetli oyuncuları gönderince her şey netleşecek” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Becali indirime hazır!
Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ı istediğini duyunca 10 milyon euro isteyen Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali sarı-kırmızılı takımdan karşılık bulamayınca geri adım attı. Becali, "Sadece o zaman dikkatimiz dağıldı. İstediğim fiyata muhtemelen bazı bonuslarla ulaşılacaktır. Benim için transfer bitmedi. Galatasaray elindeki yüksek maliyetli oyuncuları gönderince her şey netleşecek" diye konuştu.
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