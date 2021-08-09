Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Becali indirime hazır!
Galatasaray’ın Olimpiu Morutan’ı istediğini duyunca 10 milyon euro isteyen Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali sarı-kırmızılı takımdan karşılık bulamayınca geri adım attı. Becali, “Sadece o zaman dikkatimiz dağıldı. İstediğim fiyata muhtemelen bazı bonuslarla ulaşılacaktır. Benim için transfer bitmedi. Galatasaray elindeki yüksek maliyetli oyuncuları gönderince her şey netleşecek” diye konuştu.
Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ı istediğini duyunca 10 milyon euro isteyen Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali sarı-kırmızılı takımdan karşılık bulamayınca geri adım attı. Becali, "Sadece o zaman dikkatimiz dağıldı. İstediğim fiyata muhtemelen bazı bonuslarla ulaşılacaktır. Benim için transfer bitmedi. Galatasaray elindeki yüksek maliyetli oyuncuları gönderince her şey netleşecek" diye konuştu.