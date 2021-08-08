Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 10:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 10:17
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

ATABERK DADAKDENİZ

Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç kaleci Ataberk Dadakdeniz'i gündemine aldı. Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralayan Aslan'da Fatih Öztürk'ün güven vermemesi kaleci arayışlarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasına adını yazdırdı. Fatih Terim'in ısrarcı olduğu genç kaleci için görüşmeler yakında resmiyet kazanacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Brentford, Halil Dervişoğlu için yeni bir karar aldı. İngiliz ekibi hazırlık maçları ve idmanlardaki performans değerlendirmesini transferin son gününe kadar sürdürecek. Galatasaray için kritik tarih 31 Ağustos...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak İstiyor. Transferde flaş gelişmeler yaşandı. Record'a göre, Gedson Fernandes, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

AMINE HARIT

St. Johnstone maçına Aytaç, Taylan ve Berkan üçlüsüyle çıkan Galatasaray, 10 numara bölgesine yeni bir ismi gündemine aldı. Schalke 04 forması giyen Amine Harit listeye adını yazdırdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

VICTOR NELSSON

Tanganga'yı kiralamak isteyen Galatasaray, görüşmelerin uzaması ile birlikte, Kophenhag forması giyen genç stoper Victor Nelsson'a yöneldi. Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, Nelsson'un transferini istiyordu. Aslan, genç futbolcunun transferini bitirdi. 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

ALIOU DIENG

Galatasaray, Aliou Dieng'i transfer etmekte oldukça kararlı. 23 yaşındaki orta sahayı kadroya katmak için Mısır'ın Al-Ahly kulübüyle görüşmelerini sürdüren Aslan, 5.3 milyon dolarlık teklif etmişti. Al-Ahly'nin ise 8 milyon dolar peşin veya 7 milyon dolar ile sonraki satışından yüzde 20 pay istediği öğrenildi.

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