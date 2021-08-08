Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
ATABERK DADAKDENİZ
Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç kaleci Ataberk Dadakdeniz'i gündemine aldı. Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralayan Aslan'da Fatih Öztürk'ün güven vermemesi kaleci arayışlarını hızlandırdı.