Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Ataberk Dadakdeniz, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Tanganga'yı kiralamak isteyen Galatasaray, görüşmelerin uzaması ile birlikte, Kophenhag forması giyen genç stoper Victor Nelsson'a yöneldi. Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim , Nelsson'un transferini istiyordu. Aslan, genç futbolcunun transferini bitirdi. 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

ALIOU DIENG

Galatasaray, Aliou Dieng'i transfer etmekte oldukça kararlı. 23 yaşındaki orta sahayı kadroya katmak için Mısır'ın Al-Ahly kulübüyle görüşmelerini sürdüren Aslan, 5.3 milyon dolarlık teklif etmişti. Al-Ahly'nin ise 8 milyon dolar peşin veya 7 milyon dolar ile sonraki satışından yüzde 20 pay istediği öğrenildi.