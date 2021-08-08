Son dakika spor haberleri: Galatasaray St. Johnstone maçında kale İsmail Çipe'nin!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 12 Ağustos Perşembe günü St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera, İskoçya'da takımını yalnız bırakacak.

Fatih Terim zorlu maç öncesi Muslera'nın yerine kalede görev vermeyi düşündüğü ismi ise belirledi. İlk maçta Muslera kırmızı kart gördükten sonra kaleye geçen 21 yaşındaki Berk Balaban güven vermemişti. Genç eldiven, bir pozisyonda yaptığı büyük hata sonrası gözden düştü. Bu nedenle rövanşta İsmail Çipe'nin şans bulacağı kaydedildi. Geçen sezon Kayseri'ye kiralanan 26 yaşındaki eldivenin diğer isimlere göre birkaç adım önde olduğu öğrenildi.