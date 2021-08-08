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Son dakika GS haberleri | Galatasaray St. Johnstone maçına hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile ilk maçta sahasında berabere kalan Galatasaray, rövanş maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 22:14
Son dakika GS haberleri | Galatasaray St. Johnstone maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın son kısmında interval koşular yapıldı. Antrenmanın ardından Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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