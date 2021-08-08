Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim sol kanat istiyor
Son dakika transfer haberleri: Henry Onyekuru’nun yerine sadece Barış Alper Yılmaz’ı transfer eden Galatasaray, bu bölgeye tecrübeli bir futbolcu arayışına girdi. PSV ve St. Johnston maçlarında Babel, Barış Alper ve Arda Turan’ı kullanan Fatih Terim’in üç isimden de beklediği performansı alamadığı öğrenildi. Yönetimin sol açık mevkisine skorer bir ismi getirme niyetinde olduğu kaydedildi. (GS spor haberi)
Henry Onyekuru'nun yerine sadece Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden Galatasaray, bu bölgeye tecrübeli bir futbolcu arayışına girdi. PSV ve St. Johnston maçlarında Babel, Barış Alper ve Arda Turan'ı kullanan Fatih Terim'in üç isimden de beklediği performansı alamadığı öğrenildi. Yönetimin sol açık mevkisine skorer bir ismi getirme niyetinde olduğu kaydedildi.