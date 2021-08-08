Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Nelsson yolda!

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde gençlik aşısı devam ediyor. Hem hazırlık maçlarında hem Avrupa'da kalesini gole kapatamayan sarı-kırmızılılar, stoper hattında değişime gidiyor. Luyindama'yı kesinlikle ilk 11'de düşünmeyen teknik heyet savunmanın ortasına mutlaka takviye istiyor. Bu nedenle Cimbom, ilk seferini İngiltere'ye yapmış ve Tottenham ile Japhet Tanganga konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak 22 yaşındaki İngiliz futbolcu, gelen teklifleri son ana kadar dinlemeye karar verince sarı-kırmızılılar bu transferden vazgeçti.

BÜYÜK POTANSİYELİ VAR

Rotayı Danimarka'ya kıran Galatasaray, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson için bastırmaya başladı. Kopenhaglı yöneticiler pazarlığa 10 milyon euro'dan başladı. Sarıkırmızılı kulüp ise 5 milyon euro'luk teklifini 7 milyon euro'ya yükseltti. Taraflar arasında anlaşma zemini oluştuğu öğrenildi. Başkan Burak Elmas'ın bizzat yönettiği transferde ödeme planları ve sonraki satış üzerinde bonus anlaşmalarının da planlandığı kaydedildi. Fatih Terim'in bizzat istediği Nelsson 2017 yılından bu yana Danimarka U21 takımında düzenli şekilde forma giyiyor.

KONTENJAN DOLU

Sağ beke Sacha Boey, sol beke Patrick van Aanholt'u transfer eden Aslan, stopere de yabancı takviye yapacak. Kadrosunda hali hazırda 14 yabancı oyuncu bulunduran sarıkırmızılı takımın yabancı kontenjanı tamamen doldu. Aslan, yabancı kontenjanında yer açmak için Christian Luyindama'yı satış listesine koydu. 27 yaşındaki Kongolu stoper için gelen teklifler yönetim tarafından değerlendirmeye alınacak.

DONK'U HATIRLATIYOR

Danimarkalı oyuncu, genç yaşına rağmen 160 maç stoperde, 15 kez ön liberoda 2 karşılaşmada ise merkez orta sahada oynadı. Nelsson, aldığı görevlerle Ryan Donk'u hatırlattı. Hafta içinde bu transferin bitmesi ve Danimarkalı oyuncunun İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.