Galatasaraylıların gönlünde 6 ayda taht kuran Gedson Fernandes'te yeni gelişmeler yaşandı. 22 yaşındaki futbolcu, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yaptığı Spartak Moskova maçında kadroda olmasına rağmen süre bulamamıştı. Teknik Direktör Jorge Jesus, Gedson'u dün ligin ilk karşılaşması olan Moreirense maçı kadrosuna da almadı. Bu hareket, yıldız ismin ayrılacağı yönünde görüşleri artırdı.

Portekiz'in saygın gazetelerinden Record da Galatasaray'ın Gedson'a ilgisinin sürdüğünü yazdı. Sarı-kırmızılıların, Gedson Fernandes'i kiralama konusunda kararlılığını devam ettirdiği bildirildi. Yapılan haberde; Cimbom'un satın alma opsiyonu olmadan kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Gedson, Galatasaray formasıyla geçen sezon 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asist yapmıştı ve son haftalardaki çıkışıyla yıldızlaşmıştı.