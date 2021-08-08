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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İlle de Gedson

Benfica’nın kalacağını belirttiği Portekizli orta saha, Moreirense maçı kadrosuna alınmadı. Record, Galatasaray’ın kiralamada ısrarlı olduğunu yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İlle de Gedson

Galatasaraylıların gönlünde 6 ayda taht kuran Gedson Fernandes'te yeni gelişmeler yaşandı. 22 yaşındaki futbolcu, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yaptığı Spartak Moskova maçında kadroda olmasına rağmen süre bulamamıştı. Teknik Direktör Jorge Jesus, Gedson'u dün ligin ilk karşılaşması olan Moreirense maçı kadrosuna da almadı. Bu hareket, yıldız ismin ayrılacağı yönünde görüşleri artırdı.

Portekiz'in saygın gazetelerinden Record da Galatasaray'ın Gedson'a ilgisinin sürdüğünü yazdı. Sarı-kırmızılıların, Gedson Fernandes'i kiralama konusunda kararlılığını devam ettirdiği bildirildi. Yapılan haberde; Cimbom'un satın alma opsiyonu olmadan kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Gedson, Galatasaray formasıyla geçen sezon 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asist yapmıştı ve son haftalardaki çıkışıyla yıldızlaşmıştı.

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