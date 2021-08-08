Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Babel ve Diagne de listede!
Son dakika transfer haberleri: Başkan Burak Elmas, Falcao ve Feghouli’yi istemediklerini belirtmişti. Toplamda 9 milyon euro kazanan iki yıldızın dışında iki futbolcu daha bu listeye dahil oldu. Yıllık 2.5 milyon euro’luk net kazancıyla Ryan Babel ve 2.4 milyon euro’luk maaşıyla Mbaye Diagne de Cimbom’da istenmiyor. Diagne’den bonservis kazanmak isteyen sarı-kırmızılıların Babel’den ise böyle bir beklentisi bulunmuyor. (GS spor haberi)
Başkan Burak Elmas, Falcao ve Feghouli'yi istemediklerini belirtmişti. Toplamda 9 milyon euro kazanan iki yıldızın dışında iki futbolcu daha bu listeye dahil oldu. Yıllık 2.5 milyon euro'luk net kazancıyla Ryan Babel ve 2.4 milyon euro'luk maaşıyla Mbaye Diagne de Cimbom'da istenmiyor. Diagne'den bonservis kazanmak isteyen sarı-kırmızılıların Babel'den ise böyle bir beklentisi bulunmuyor.