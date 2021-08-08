Rövanşta kale İsmail Çipe’nin

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Johnstone ile karşılaşacak Cimbom’da 1 numaralı bölge el değiştiriyor. İlk maçta Muslera’nın kırmızı görmesiyle kaleye 21 yaşındaki Berk Balaban geçmişti. Genç eldiven, bir pozisyonda yaptığı büyük hata sonrası gözden düştü. Bu nedenle rövanşta İsmail Çipe’nin şans bulacağı kaydedildi. Geçen sezon Kayseri’ye kiralanan 26 yaşındaki eldivenin diğer isimlere göre birkaç adım önde olduğu öğrenildi.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Johnstone ile karşılaşacak Cimbom'da 1 numaralı bölge el değiştiriyor. İlk maçta Muslera'nın kırmızı görmesiyle kaleye 21 yaşındaki Berk Balaban geçmişti. Genç eldiven, bir pozisyonda yaptığı büyük hata sonrası gözden düştü. Bu nedenle rövanşta İsmail Çipe'nin şans bulacağı kaydedildi. Geçen sezon Kayseri'ye kiralanan 26 yaşındaki eldivenin diğer isimlere göre birkaç adım önde olduğu öğrenildi.