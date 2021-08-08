Galatasaray'da Radamel Falcao dönemi bitiyor! O tarihte fesih...

Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta Radamel Falcao ile görüşerek, "Kendine takım bul" demişti. Bu gelişme üzerine Kolombiyalı yıldız kendisini isteyen takımlarla görüşmelere başlamıştı.



Takvim'in haberine göre, Cumartesi günü Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Kırmızılılar, Falcao'nun menajerlik şirketiyle temasa geçerek İstanbul'da görüşme talep etti.



Önümüzdeki hafta Gestifute şirketinden bir yetkilinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede Falcao'nun sözleşmesinin fesih şartları masaya yatırılacak.