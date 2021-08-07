Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ters köşe! Olimpiu Morutan... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ters köşe! Olimpiu Morutan... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıllarda transferinden vazgeçildiği belirtilen Olimpiu Morutan ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. Rumen basını Cimbom'un Morutan transferinden vazgeçmediğini yazdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:36
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ters köşe! Olimpiu Morutan... (GS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ters köşe! Olimpiu Morutan... (GS spor haberi)

Sarı kırmızılıllarda transferinden vazgeçildiği belirtilen Olimpiu Morutan ile ilgili o gerçek ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ters köşe! Olimpiu Morutan... (GS spor haberi)

Rumen basını Cimbom'un, Morutan transferinden vazgeçmediğini yazdı. Sport.ro sitesinde yer alan haberde "Galatasaray, Morutan'dan vazgeçmedi. Görüşmeler sürüyor. FCSB, bazı oyuncularını satmak istiyor. Morutan da Galatasaray'ın yolunu tutabilir." ifadeleri yer aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ters köşe! Olimpiu Morutan... (GS spor haberi)

Olimpiu Moruțan'ın pazar payı 2,8 milyon Euro. 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 36 maçta 8 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı olmuştu.

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