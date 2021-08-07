Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ters köşe! Olimpiu Morutan... (GS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sarı kırmızılıllarda transferinden vazgeçildiği belirtilen Olimpiu Morutan ile ilgili o gerçek ortaya çıktı.
Rumen basını Cimbom'un, Morutan transferinden vazgeçmediğini yazdı. Sport.ro sitesinde yer alan haberde "Galatasaray, Morutan'dan vazgeçmedi. Görüşmeler sürüyor. FCSB, bazı oyuncularını satmak istiyor. Morutan da Galatasaray'ın yolunu tutabilir." ifadeleri yer aldı.