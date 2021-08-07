Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci atağı! Mert Günok ve İrfan Can Eğribayat... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da hataları ile dikkat çekti. İki PSV karşılaşmasında 7 gol yiyen ve son olarak St. Johnstone maçında kırmızı kart görüp, penaltıya sebebiyet veren Muslera, geçtiğimiz sezon yeni sözleşme imzaladığı günden bu yana büyük düşüş yaşıyor. 2020-2021 sezonunun 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçından önce yeni sözleşmesine imza atan 35 yaşındaki Muslera, bu maçta ağlarında tam 4 gol gördü.
Diğer hafta Hatayspor'dan da 3 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra çıktığı 11 lig maçında 13 gole engel olamadı. Uruguaylı kaleci, bu maçlarda sadece 3 kez kalesini gole kapatabildi. Bu sezon da Avrupa'da çıktığı 3 maçta tam 8 gol yedi. Teknik heyete göre Muslera'daki düşüşün sebebi psikolojik. Uruguaylı kaleci, bir sene önce Rize'de Skoda ile girdiği ve ayağının kırıldığı pozisyonu hala hafızasından silemedi. Bu da performansını aşağıya çekiyor.
RÖVANŞ MAÇINDA KİM OYNAYACAK?
St. Johnstone maçında Muslera'nın kırmızı kart görmesi sonrasında kaleye 2000 doğumlu kaleci Berk Balaban geçmişti. Berk, takımdaki ilk resmi maçında kalede güven vermedi. Muslera'nın cezalı olacağı rövanş maçında kimin kaleye geçeceği belirsizliğini koruyor. Okan Kocuk, Giresunspor'a satıldı. Fatih Öztürk ise UEFA'ya verilen listeye yazılmadı. St. Johnstone ile deplasmanda oynanacak olan rövanş maçında ya İsmail Çipe ya da Berk Balaban forma giyecek.