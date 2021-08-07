Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci atağı! Mert Günok ve İrfan Can Eğribayat... (GS spor haberi)

Galatasaray 'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera , bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da hataları ile dikkat çekti. İki PSV karşılaşmasında 7 gol yiyen ve son olarak St. Johnstone maçında kırmızı kart görüp, penaltıya sebebiyet veren Muslera , geçtiğimiz sezon yeni sözleşme imzaladığı günden bu yana büyük düşüş yaşıyor. 2020-2021 sezonunun 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçından önce yeni sözleşmesine imza atan 35 yaşındaki Muslera, bu maçta ağlarında tam 4 gol gördü.

Diğer hafta Hatayspor'dan da 3 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra çıktığı 11 lig maçında 13 gole engel olamadı. Uruguaylı kaleci, bu maçlarda sadece 3 kez kalesini gole kapatabildi. Bu sezon da Avrupa'da çıktığı 3 maçta tam 8 gol yedi. Teknik heyete göre Muslera'daki düşüşün sebebi psikolojik. Uruguaylı kaleci, bir sene önce Rize'de Skoda ile girdiği ve ayağının kırıldığı pozisyonu hala hafızasından silemedi. Bu da performansını aşağıya çekiyor.



