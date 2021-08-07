Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Teknik direktör Fatih Terim geleceğin takımını kurmak için çalışmalara başladı. Berkan Kutlu, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Sacha Boey ve Cicaldau gibi futbolcuları kadrosuna katan Aslan, Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (Gs haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:26
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

MERT GÜNOK

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi bir isim olmaması Fatih Terim'in canını sıkıyor. Fatih Öztürk'ün beklentileri karşışayamaması ve Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralık gitmesi ile birlikte Mert Günok gündeme geldi. Oyuncuyla Beşiktaş da ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasına adını yazdırdı. Fatih Terim'in ısrarcı olduğu genç kaleci için görüşmeler yakında resmiyet kazanacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Hali Dervişoğlu için girişimler sürüyor. Başkan Burak Elmas, Brentford'un kararının beklendiğini açıkladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

ENİS DESTAN

Halil Dervişoğlu ile yakından ilgilenen Galatasaray, olumsuz bir durumda Altınordu'nun genç forveti Enis Destan için harekete geçecek. Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

ADAM OUNAS

Feghouli ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Rachid Ghezzal transferinde masadan kalktı. Etkili bir kanat arayan Aslan, Adam Ounas'ı yeniden gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

AMINE HARIT

St. Johnstone maçına Aytaç, Taylan ve Berkan üçlüsüyle çıkan Galatasaray, 10 numara bölgesine yeni bir ismi gündemine aldı. Schalke 04 forması giyen Amine Harit listeye adını yazdırdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

VICTOR NELSSON

Tanganga'yı kiralamak isteyen Galatasaray, görüşmelerin uzaması ile birlikte, Kophenhag forması giyen genç stoper Victor Nelsson'a yöneldi. Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, Nelsson'un transferini istiyor.

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