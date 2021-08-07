Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasına adını yazdırdı. Fatih Terim 'in ısrarcı olduğu genç kaleci için görüşmeler yakında resmiyet kazanacak.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Hali Dervişoğlu için girişimler sürüyor. Başkan Burak Elmas , Brentford'un kararının beklendiğini açıkladı.

ENİS DESTAN

Halil Dervişoğlu ile yakından ilgilenen Galatasaray, olumsuz bir durumda Altınordu'nun genç forveti Enis Destan için harekete geçecek. Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği bildirildi.