Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Moffi, Victor Nelsson, Amine Harit... | GS haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
MERT GÜNOK
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi bir isim olmaması Fatih Terim'in canını sıkıyor. Fatih Öztürk'ün beklentileri karşışayamaması ve Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralık gitmesi ile birlikte Mert Günok gündeme geldi. Oyuncuyla Beşiktaş da ilgileniyor.