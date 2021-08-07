Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den şaşırtan Mostafa Mohamed çıkışı! Takımdan gönderiliyor mu?

Geçen sezon devre arasında büyük ümitlerle Zamalek'ten transfer edilen Mısırlı forvet, Türkiye kariyerine müthiş bir giriş yapmıştı. Ancak Mohamed'in performansı son zamanlarda hızla düşerken, fiziki anlamda yaşadığı sıkıntılar da dikkat çekmeye başladı.
Takvim'in haberine göre; Genç forvetin aşağıya inen grafiği rakamlarına da yansımış durumda. Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 6 resmi maçta tam 6 gol atmayı başardı.
Süper Lig'de ilk golünü Başakşehir önünde penaltıdan kaydeden Mısırlı yıldız, ardından Kadıköy deplasmanında ağları havalandırarak takımına tarihi zaferi getirdi.