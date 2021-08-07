Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den şaşırtan Mostafa Mohamed çıkışı! Takımdan gönderiliyor mu?

Kasımpaşa maçında son dakikadaki penaltı golüyle kritik 3 puanın mimarı olan Mohamed, Erzurumspor önünde de 2 gole imzasını attı. Yıldız futbolcu Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor ağlarını 1 kez sarstı.

Ancak ne olduysa Ankaragücü deplasmanında oldu. Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan genç futbolcu ardından büyük bir düşüş yaşamaya başladı. Tam 5 hafta gol bulamayan Mostafa Mohamed, Covid nedeniyle de bir süre forma giyemedi ve fiziki açıdan takımın gerisinde kaldı.