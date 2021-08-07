Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den şaşırtan Mostafa Mohamed çıkışı! Takımdan gönderiliyor mu?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den şaşırtan Mostafa Mohamed çıkışı! Takımdan gönderiliyor mu?

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaştığı Hollanda ekibi PSV'ye iki maçta da mağlup olarak elenirken, Avrupa Ligi'nde rakibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalırken taraftarların da eleştirilerine mağruz kalmıştı. Özellikle gol yollarında etkisiz bir tablo çizen Sarı-Kırmızılılar'da Mostafa Mohamed'in performansındaki düşüş dikkat çekerken Fatih Terim'den tecrübeli oyuncu için şaşırtan bir çıkış geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:55
Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Geçen sezon devre arasında büyük ümitlerle Zamalek'ten transfer edilen Mısırlı forvet, Türkiye kariyerine müthiş bir giriş yapmıştı. Ancak Mohamed'in performansı son zamanlarda hızla düşerken, fiziki anlamda yaşadığı sıkıntılar da dikkat çekmeye başladı.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Takvim'in haberine göre; Genç forvetin aşağıya inen grafiği rakamlarına da yansımış durumda. Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 6 resmi maçta tam 6 gol atmayı başardı.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Süper Lig'de ilk golünü Başakşehir önünde penaltıdan kaydeden Mısırlı yıldız, ardından Kadıköy deplasmanında ağları havalandırarak takımına tarihi zaferi getirdi.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Kasımpaşa maçında son dakikadaki penaltı golüyle kritik 3 puanın mimarı olan Mohamed, Erzurumspor önünde de 2 gole imzasını attı. Yıldız futbolcu Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor ağlarını 1 kez sarstı.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Ancak ne olduysa Ankaragücü deplasmanında oldu. Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan genç futbolcu ardından büyük bir düşüş yaşamaya başladı. Tam 5 hafta gol bulamayan Mostafa Mohamed, Covid nedeniyle de bir süre forma giyemedi ve fiziki açıdan takımın gerisinde kaldı.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Yıldız futbolcu Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında golle buluşsa da futboluyla beklentileri karşılayamadı. Bu dönemde ilk 11'deki yerini Halil Dervişoğlu'na kaptıran Mohamed yeni sezona da hiç iyi giremedi.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

İki PSV maçı ve St. Johnstone önünde hayal kırıklığı yaratan Mohamed ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Galatasaray formasıyla ilk 6 maçta 6 gol atan Mısırlı yıldız, ardından çıktığı 14 maçta ise 3 golde kaldı.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'le yaptığı kiralık anlaşması gereği 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödeyerek Mohamed'in bonservisini alma hakkına sahip.

Mostafa Mohamed topun ağzında mı? Fatih Terim'den flaş açıklama

Teknik direktör Fatih Terim de genç yıldız için "Takımda kalıp kalmayacağın kendisi belirleyecek" diyerek, Mohamed'in performansından duyduğu rahatsızlığı üstü kapalı şekilde dile getirdi.

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