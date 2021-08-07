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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yedek isim Amine Harit

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Claudinho için yeni teklif hazırladı ama olumsuz yanıt alması halinde alternatifi de hazır: Amine Harit. Schalke'nin en yetenekli oyuncusu olmasına rağmen sürekli problem çıkaran Faslı on numara, Alman ekibi küme düştüğü için fırsat transferi olarak görülüyor. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yedek isim Amine Harit
Galatasaray, Claudinho için yeni teklif hazırladı ama olumsuz yanıt alması halinde alternatifi de hazır: Amine Harit. Schalke'nin en yetenekli oyuncusu olmasına rağmen sürekli problem çıkaran Faslı on numara, Alman ekibi küme düştüğü için fırsat transferi olarak görülüyor. Claudinho ya da Terim'in listesinde daha ön sıralarda yer alan bir isim olmazsa Harit'in kiralanması gündeme gelecek.
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