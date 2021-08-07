Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Claudinho teklifi hazır
Son dakika transfer haberleri: G.Saraylı yöneticilerin yaptığı araştırmalar sonucunda Claudinho için kulübü Bragantino'nun istediği rakamın 12 milyon euro civarında olduğu dile getirildi. Morutan'dan vazgeçen ve Brezilyalı on numara için oldukça istekli olan sarı-kırmızılıların Bragantino'ya 2 milyon Euro'dan 1 yıl kiralama 6 milyon euro satın alma ve 4 milyon euro'luk da bonus teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. (GS spor haberi)
G.Saraylı yöneticilerin yaptığı araştırmalar sonucunda Claudinho için kulübü Bragantino'nun istediği rakamın 12 milyon euro civarında olduğu dile getirildi. Morutan'dan vazgeçen ve Brezilyalı on numara için oldukça istekli olan sarı-kırmızılıların Bragantino'ya 2 milyon Euro'dan 1 yıl kiralama 6 milyon euro satın alma ve 4 milyon euro'luk da bonus teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Öte yandan Zenit'in de oyuncuyla ilgilendiği ifade edilse de bu iddianın gerçeği yansıtmadığı da gelen haberler arasında...