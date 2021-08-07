Galatasaray'a Hırvat kanat müjdesi! Robert Muric için o rakama 'evet' denilecek

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas yönetiminde transfer çalışmalarına devam ederken, Yunan basınından konu ile ilgili yeni bir bilgi geldi. Şu anda Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Robert Muric'in, sarı kırmızılılara transfer olabileceği öne sürüldü.

Haziran 2022'ye kadar Rijeka ile sözleşmesi bulunan Muric'e Hırvat temsilcisi yeni konrat önerirken, verilen rakamın Muric tarafından kabul görmediği ve yaşanan bu gelişmenin kulüpte krize yol açtığı kaydedildi.