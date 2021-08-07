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Galatasaray'a Hırvat kanat müjdesi! Robert Muric için o rakama 'evet' denilecek

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar gelecek sezon bir kanat transferi yapmak isterken, Yunan basınından konu ile ilgili flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı. Buna göre Aslan, bir süredir transferi için nabız yokladığı Hırvat kanat oyuncusu Robert Muric'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Muric ile Rijeka arasında yaşanan kriz, Aslan'a yaradı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 18:50
Galatasaray'a Hırvat kanat müjdesi! Robert Muric için o rakama 'evet' denilecek

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas yönetiminde transfer çalışmalarına devam ederken, Yunan basınından konu ile ilgili yeni bir bilgi geldi. Şu anda Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Robert Muric'in, sarı kırmızılılara transfer olabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'a Hırvat kanat müjdesi! Robert Muric için o rakama 'evet' denilecek

Haziran 2022'ye kadar Rijeka ile sözleşmesi bulunan Muric'e Hırvat temsilcisi yeni konrat önerirken, verilen rakamın Muric tarafından kabul görmediği ve yaşanan bu gelişmenin kulüpte krize yol açtığı kaydedildi.

Galatasaray'a Hırvat kanat müjdesi! Robert Muric için o rakama 'evet' denilecek

RIJEKA SATIŞ LİSTESİNE KOYDU!
Yunan basınında yer alan habere göre Rijeka, UEFA Konferans Ligi'ne PAOK-Bohemian maçının galibiyle karşı karşıya gelecek ve bu maç öncesi, yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.

Galatasaray'a Hırvat kanat müjdesi! Robert Muric için o rakama 'evet' denilecek

Hırvat temsilcisinin yönetimi, Muric'in sözleşme teklifini kabul etmemesinden dolayı, oyuncusunu satış listesine koydu ve gelecek teklifleri dinlemeye açık olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a Hırvat kanat müjdesi! Robert Muric için o rakama 'evet' denilecek

Ajax altyapısından çıkan yıldız futbolcuya Galatasaray'ın ilgi duyduğu öğrenilirken, Rijeka kulübünün 1.5 milyon euronun üzerinde verilecek herhangi bir rakama satışı onaylayacağı kaydedildi.

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