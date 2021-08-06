Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İskoç ekibi St. Johnstone'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj kaybetti. Sarı-kırmızılılarda birçok futbolcu maç sonu eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, yeni tranfer Sacha Boey'a ise övgüler yağdı.
Cimbom'un Rennes'den kadrosuna kattığı Fransız sağ bek, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıramyı başardı. Bu gol aynı zamanda Boey'un kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.
Attığı golle G.Saray'ı yenilgiden kurtaran Boey'a maç sonu övgüler yağdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 20 yaşındaki Fransız yıldız hakkında sosyal medyadan övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte o yorumlardan bazıları: