Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında St. Johnstone'la 1-1 berabere kalırken, yeni transfer Sacha Boey maça damgasını vurdu. Fransız sağ bek, sergilediği performansla herkesi kendine hayran bırakırken, kariyerinin ilk golünü de Galatasaray formsıyla attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da maçın ardından sosyal medyada Boey'a övgüler yağdırdı. İşte o paylaşımlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 11:17
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İskoç ekibi St. Johnstone'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj kaybetti. Sarı-kırmızılılarda birçok futbolcu maç sonu eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, yeni tranfer Sacha Boey'a ise övgüler yağdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

Cimbom'un Rennes'den kadrosuna kattığı Fransız sağ bek, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıramyı başardı. Bu gol aynı zamanda Boey'un kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

Attığı golle G.Saray'ı yenilgiden kurtaran Boey'a maç sonu övgüler yağdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 20 yaşındaki Fransız yıldız hakkında sosyal medyadan övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

"İLERİDE ÇOK İYİ YERLERE GELECEKTİR"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

"BİR YILDIZ DOĞUYOR"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

"RÜZGARIN YENİ OĞLU SACHA BOEY"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey taraftarı ayağa kaldırdı! Yeni yıldız mı olacak?

"SACHA BOEY İLAÇ OLDUN İLAÇ"

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