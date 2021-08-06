Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-Johnstone maçını değerlendirdi

Boey'in, takımı eksikken attığı golle rövanşa dair beklentiyi pozitife çevirmesi erken bir tribün tepkisi ve sosyal medya buhranını hayli sönümledi. Herkes acı gerçeği bir kez daha idrak etti ki; Galatasaray'a bir kaleci ŞART! Teknik heyet ve yönetim kafa kafaya verip artık bir karar vermeli. Alınacak kaleci, Muslera'nın yedeği mi olacak, rakibi mi? Siz olsanız; İrfan Can'ı mı alırdınız, Mert Günok'u mu? Ben olsam "örnek olsun diye" isimlerini yazdığım bu iki farklı profilden daha deneyimli olanı tercih ederim.

LEVENT TÜZEMEN - AMATÖRCE Muslera kalitesinde ve tecrübesinde bir kaleci böyle stratejik hata yapmamalıydı. Muslera ayağıyla müdahale etmesi gereken pozisyonda dizleriyle topu önlemek istemesi ve ardından rakibini indirip penaltı yapması ve kırmızı kart görmesi akıl tutulmasıydı. Oysa Muslera topu elle tutabilir ve rakibin indirekt atış yapmasını sağlar, kendisi de kırmızı kart görmezdi. Muslera neden böyle yaptı? Rize'de ayağı kırıldığı için topa ayağını uzatmaktan korktu. Aytaç'ın çevre kontrolü yapmadan topu Muslera'ya yollaması amatörceydi.