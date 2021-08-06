Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İskoç basını Galatasaray-Johnstone maçını böyle gördü!

Son dakika spor haberi: İskoç basını Galatasaray-Johnstone maçını böyle gördü!

Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa'da yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam eden Galatasaray, İskoç ekibi St. Johnstone ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi tamamladığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İskoç basını rövanş öncesi bu skora sevinirken ilginç manşetler attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 08:40
Son dakika spor haberi: İskoç basını Galatasaray-Johnstone maçını böyle gördü!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu turdaki İskoç rakibi St. Johnstone ile yaptığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakika spor haberi: İskoç basını Galatasaray-Johnstone maçını böyle gördü!

Aslan'da, kaleci Fernando Muslera gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bırakırken, Galatasaray'a beraberliği getiren golü yeni transfer Sacha Boey kaydetti. Bu karşılaşma İskoç basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...

Son dakika spor haberi: İskoç basını Galatasaray-Johnstone maçını böyle gördü!

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