Son dakika spor haberi: İskoç basını Galatasaray-Johnstone maçını böyle gördü!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu turdaki İskoç rakibi St. Johnstone ile yaptığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Aslan'da, kaleci Fernando Muslera gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bırakırken, Galatasaray'a beraberliği getiren golü yeni transfer Sacha Boey kaydetti. Bu karşılaşma İskoç basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...
THE HERALD
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