Son dakika spor haberi: İskoç basını Galatasaray-Johnstone maçını böyle gördü!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu turdaki İskoç rakibi St. Johnstone ile yaptığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.