Orada kazanırız!

G.Saray Teknik Direktörü Terim, 1-1 sone eren St. Johnstone karşılaşmanın ardından önemli mesajlar verdi. Daha oyunun maçında farklı öne geçme şansını kullanamadıklarını belirten Terim, "Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Bu tip pozisyonları kaçırmanın adı sadece şanssızlık değildir. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Bunları yakaladın mı atacaksın! Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz" dedi.



DEĞİŞE DEĞİŞE GİDECEĞİZ

Teknik direktör Fatin Terim şöyle devam etti: "İkinci yarı başında 1-0 geriye düştük, bir de üzerine 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, üzerine bir daha gol kaçırdık. Eğer doğru dürüst pozisyon alır ve vuruş tekniğinizi ona göre ayarlarsanız, bunun kaçması çok zor. Galatasaray değişe değişe değişecek. Şimdi orada yani İskoçya'da kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil."



Fatih Terim, taraftarların hata yapan oyuncuları yuhalanmasını kesinlikle doğru bulmadığını belirterek, "Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. Aytaç Kara'ya gösterilen tepki doğru ve hoş değil" dedi.