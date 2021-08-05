Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

Süper Lig'de yeni sezonun açılışına kısa bir süre kala iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ilgilendiği isimler üzerinden temaslarını sıklaştırdı. Aslan'ın esas hedefi ise 10 numara mevkisi...
Bu transfer döneminde kadrosuna Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi önemli isimleri katan sarı-kırmızılılar, aradığı 10 numarayı Ada'da buldu.
Galatasaray uzun süredir takviye yapmak istediği 10 numara mevkisi için harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Birmingham forması giyen ve bonservisi elinde olan Alen Halilovic'le ilgileniyor.