Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

Teklif yapılan Hırvat oyuncunun cevabı bekleniyor. Önceliğini İngiltere 'de kalmak olarak belirleyen Halilovic, istediği teklifi alamazsa Galatasaray forması giyecek.

ALEN HALILOVIC KİMDİR?

18 Haziran 1996 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya gelen Alen Halilovic, kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Barcelona'da da forma giyen Halilovic, sırasıyla Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas, Milan, Standard Liege, Heerenveen ve Birmingham'da oynadı. Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan Alen Halilovic, sol ayaklı... Başarılı oyuncu, Hırvatistan Milli Takımı'nda da 10 kez forma giydi.