Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu. Aslan, geride bıraktığımız sezon Birmingham'da forma giyen Alen Halilovic'le ilgileniyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 10:57
Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

Süper Lig'de yeni sezonun açılışına kısa bir süre kala iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ilgilendiği isimler üzerinden temaslarını sıklaştırdı. Aslan'ın esas hedefi ise 10 numara mevkisi...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

Bu transfer döneminde kadrosuna Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi önemli isimleri katan sarı-kırmızılılar, aradığı 10 numarayı Ada'da buldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

Galatasaray uzun süredir takviye yapmak istediği 10 numara mevkisi için harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Birmingham forması giyen ve bonservisi elinde olan Alen Halilovic'le ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

Teklif yapılan Hırvat oyuncunun cevabı bekleniyor. Önceliğini İngiltere'de kalmak olarak belirleyen Halilovic, istediği teklifi alamazsa Galatasaray forması giyecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Halilovic...

ALEN HALILOVIC KİMDİR?

18 Haziran 1996 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya gelen Alen Halilovic, kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Barcelona'da da forma giyen Halilovic, sırasıyla Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas, Milan, Standard Liege, Heerenveen ve Birmingham'da oynadı. Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan Alen Halilovic, sol ayaklı... Başarılı oyuncu, Hırvatistan Milli Takımı'nda da 10 kez forma giydi.

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