Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone maçında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz henüz mücadelenin 4. dakikasında sol kanattan Aytaç Kara'nın yaptığı ortada Mohamed ile gole yaklaşırken, top üstten auta gitti.

Bu pozisyonun yalnızca 4 dakika sonrasında Kerem'in ceza sahası içinden vuruşu direkten döndü. Ardından Mohamed kaleyi yokladı ancak kaleci Clark kurtardı. Daha sonra Mohamed için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

İşte o pozisyon... (Görüntü Spor Smart'tan alınmıştır)