Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone maçında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone maçında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı!

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz ilk dakikalarda rakip kaleyi abluka altına alırken, Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu direğe takıldı. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 21:41
Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone maçında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz henüz mücadelenin 4. dakikasında sol kanattan Aytaç Kara'nın yaptığı ortada Mohamed ile gole yaklaşırken, top üstten auta gitti.

Bu pozisyonun yalnızca 4 dakika sonrasında Kerem'in ceza sahası içinden vuruşu direkten döndü. Ardından Mohamed kaleyi yokladı ancak kaleci Clark kurtardı. Daha sonra Mohamed için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

İşte o pozisyon... (Görüntü Spor Smart'tan alınmıştır)

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