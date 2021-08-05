Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Benfica haber gönderdi (GS haberi)

Galatasaray'a Gedson Fernandes için Benfica'dan şartlı bir geri dönüş yapıldı. Sarı-kırmızılı takım, 2020-21'in ikinci yarısında olduğu gibi, Portekizli yıldız adayını yeniden kiralamak istiyor. Bu konuda Benfica'dan gelecek yanıtı beklerken Portekiz ekibinden Galatasaray'ı çok da memnun etmeyen bir açıklama geldi. Benfica yöneticileri, "Gedson'u yeniden kiralamaya sıcak bakmıyoruz. Bonservisiyle isterseniz görüşelim" dedi. Ayrıca Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Gedson için takımda kalması yönünde planlar yapmaya başladığı öğrenildi.