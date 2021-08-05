Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Johnstone maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman CANLI yayınlacak ? (Galatasaray St Johnstone)

Şampiyonlar Ligi umutlarını PSV maçında kaybeden Galatasaray, bugün yeni bir sayfa açmak istiyor. Galatasaray Johnstone ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Johnstone'u elemesi halinde play-off turuna kalacak ve Randers ile mücadele edecek. Galatasaray Randers'ı play-off turunda saf dışı bırakırsa UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

GALATASARAY JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, GS JOHNSTONE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Johnstone ile ilk maçı bugün Fatih Terim Stadı'nda oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da yapılacak. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak Galatasaray Johnstone maçını Spor Smart naklen yayınlanacak.

GALATASARAY JOHNSTONE MAÇI ÖNCESİ FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Johnstone maçı öncesi yaptığı açıklamada 'Sürpriz istemiyoruz' dedi. Tecrübeli hoca, "İskoç ekipleri bu tarihlerde Türk takımlarına çok zor anlar yaşattılar daha önce. Bazı sürprizler oldu. Ona denk gelmek istemiyorum. Biz bütün ciddiyetimizle çıkıp, Randers'ı da eleyerek UEFA gruplarına kalmayı hedefliyoruz" dedi.





GALATASARAY TURU GEÇERSE RANDERS'LA EŞLEŞECEK

Johnstone maçından bugün avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

GALATASARAY ELENİRSE AVRUPA KONFERANS LİGİ'NE...

Galatasaray Johnstone'a elenmesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle eşleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

MUSLERA, BOEY, LUYINDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, KEREM, AYTAÇ, BERKAN, BABEL, MOHAMED.

ST. JOHNSTONE'UN MUHTEMEL 11'İ

CLARK, MCCART, KERR, GORDON, WOTHERSPOON, BRYSON, MIDDLETON, MCCANN, ROOONEY, BOOTH, KANE.