Galatasaray maçı: Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 2 maç sonunda 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş ve İskoçya'nın St. Johnstone temsilcisiyle eşleşmişti.
Hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda rakibini yenerek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray - ST. Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.
GALATASARAY'IN ST. JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed
ST. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane
GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ STATTA?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda St. Johnstone'u ağırlayacak. Mücadele seyircili oynanacak.