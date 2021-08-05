Galatasaray maçı: Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS haberleri

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAYACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson,"Galatasaray, PSV Eindhoven maçının ardından hayal kırıklığına uğradı. Tüm gücünü bu maça verecektir. O yüzden yarın iyi savaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın yeni transferlerini izleyememiz bizim için dezavantaj olacak. Biz de kadromuza 2, 3 oyuncu katmak istedik fakat zaman el vermedi. Türkiye'ye gelip oynamak bizim için çok önemli bir konu. Galatasaray, prestijli ve güçlü bir takım. Tutkulu bir taraftarları var. Geçen senenin videolarını da izledik. Taraftarlarının karşısında çok başarılı bir takım oluyor. Maçlara farklı formasyonlarda çıkıyorlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.