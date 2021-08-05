Galatasaray Johnstone maçı CANLI

PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam ediyor... Temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi St johnstone ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed.

Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - ST Johnstone maçı saat 21:00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

ÜÇ TRANSFER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.

Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.

STAT KAPASİTESİNİN YÜZDE 50'Sİ ORANINDA TARAFTAR ALINDI

Galatasaray ile St. Johnstone arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlere stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında taraftar alındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma boyunca oyunculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.