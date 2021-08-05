Galatasaray Johnstone maçı CANLI

PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam ediyor... Temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi St johnstone ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed.
Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.
GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - ST Johnstone maçı saat 21:00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.