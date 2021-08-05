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Galatasaray Johnstone maçı CANLI

Galatasaray Johnstone maçı CANLI... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşıyor. Aslan, bu maçı kazanarak Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Galatasaray St Johnstone maçının canlı anlatımı haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 21:40
Galatasaray Johnstone maçı CANLI

PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam ediyor... Temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi St johnstone ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed.

Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - ST Johnstone maçı saat 21:00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

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