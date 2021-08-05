Galatasaray Johnstone Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Bu karşılaşmada Galatasaray'da yeni transferlerin ilk 11'de olması beklenirken Alexandru Cicaldau ise Craiova'da Avrupa maçına çıktığı için listeye dahil edilmemişti. Futbolseverler karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte detaylar...

GALATASARAY-ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı St. Johnstone maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile mücadele edecek.

GALATASARAY-ST. JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane