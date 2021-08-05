Fatih Terim: Sürpriz istemiyoruz

St. Johnstone'un iyi bir takım olduğunu belirten başarılı hoca, "İskoç ekipleri bu tarihlerde, Türk takımlarına çok zor anlar yaşattı daha önce... Bazı sürprizler oldu. Ona denk gelmek istemiyorum. Biz bütün ciddiyetimizle çıkıp, Randers'i de eleyerek UEFA gruplarına kalmayı hedefliyoruz" dedi. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Morutan'la ilgili, "O rakamı veremeyiz. Konu nereye gider bilemem ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var" diye konuştu.

UMARIM EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜR

Terim, Başkan Elmas'ın, "Falcao ve Feghouli'yi kadroda düşünmediklerini" açıklamasıyla ilgili de konuştu. Deneyimli hoca, "Falcao ve Feghouli değerli futbolcular. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Nagatomo, Onyekuru, Belhanda'nın buradan nasıl ayrıldığı biliniyor. İyi hatırlanmak istiyorsanız buna da önem vermek gerekiyor. Umarım en kısa zamanda hem kulüp hem de oyuncularımızın adına yakışan bir çözüm bulunur ve konu kapanır" ifadesini kullandı.