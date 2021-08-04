Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
TAKIMA GEÇ KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon açılışına geç katılmış ve tepki çekmişti.
PSV MAÇINDA FİLELERİ SARSMIŞTI
Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Diagne, hazır ve istekli görüntüsüyle tüm otoriteleri şaşırtmıştı.
PSV MAÇI SONRASI PAYLAŞIM GELDİ
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, PSV Eindhoven maçı sonrasında bir paylaşım yaptı. Diagne, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Golle geri döndüğüm için çok mutluyum. Her şeyimi ortaya koydum. İnşallah her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yaşananları unutup, önümüze bakalım." ifadelerini kullandı.
CAGLIARI'DEN DIAGNE HAMLESİ
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari resmi girişimlere başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cagliari, Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ
Cagliari'nin takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Mbaye Diagne ile doldurmayı planladığı aktarılmıştı.
TEKLİF 3 MİLYON
İtalyan basınında çıkan haberde, Serie A ekibi Cagliari'nin Senegalli golcü Diagne için 3 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
5 MİLYONLUK BEKLENTİ
Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken Galatasaray'ın en az 5 milyon Euro civarında yapılacak teklifleri kabul etmesi bekleniyor.