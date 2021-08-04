Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesemeden devam ediyor. Yıldız isimleri bir bir kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda geleceği merak edilen isimlerden biri de Mbaye Diagne... Senagalli futbolcunun yeni adresi de netleşmeye başladı. İşte Diagne için yapılan teklif ve Galatasaray'ın beklediği rakam... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:54 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:58
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

TAKIMA GEÇ KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon açılışına geç katılmış ve tepki çekmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

PSV MAÇINDA FİLELERİ SARSMIŞTI

Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Diagne, hazır ve istekli görüntüsüyle tüm otoriteleri şaşırtmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

PSV MAÇI SONRASI PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, PSV Eindhoven maçı sonrasında bir paylaşım yaptı. Diagne, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Golle geri döndüğüm için çok mutluyum. Her şeyimi ortaya koydum. İnşallah her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yaşananları unutup, önümüze bakalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

CAGLIARI'DEN DIAGNE HAMLESİ

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari resmi girişimlere başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cagliari, Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Cagliari'nin takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Mbaye Diagne ile doldurmayı planladığı aktarılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

TEKLİF 3 MİLYON

İtalyan basınında çıkan haberde, Serie A ekibi Cagliari'nin Senegalli golcü Diagne için 3 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Diagne için yapılan teklif belli oldu

5 MİLYONLUK BEKLENTİ

Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken Galatasaray'ın en az 5 milyon Euro civarında yapılacak teklifleri kabul etmesi bekleniyor.

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