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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Enis Destan atağı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceği takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altınordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisi ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:06
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Enis Destan atağı

Galatasaray'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor.

Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi, bu sezon da 20 yaşındaki Barış Alper YılmazKeçiörengücü'nden almıştı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan.

Galatasaray, genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartları sordu.

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