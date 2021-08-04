Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Enis Destan, Aliou Dieng, Min-Jae Kim... | GS haberleri

Morutan için frene basan Galatasaray yönetimi alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan Luiz Araujo gündeme geldi. Galatasaray, 6 milyon euro bonservisi gözden çıkardı.

CLAUDINHO

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Morutan'dan vazgeçti. Aslan'ın listesindeki bir diğer 10 numara Bragantino forması giyen ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Claudinho. Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu öğrenildi.