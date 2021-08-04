Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Burak Elmas'a flaş yanıt!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Burak Elmas'a flaş yanıt!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas yaptığı açıklamada, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile görüştüğünü ve iki futbolcuyu kadroda düşünmediğini ilettiğini ifade etmişti. Falcao'dan Elmas'a yanıt gecikmedi. Kolombiyalı yıldız, “Kendine takım bul” ifadesini kullanan Başkan Burak Elmas’a bu sözlerle karşılık verdiği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Burak Elmas'a flaş yanıt!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas önceki gün yaptığı açıklamada, yüksek maaşları nedeniyle Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'yi takımda düşünmediklerini, iki yıldızdan da kulüp bulmalarını istediğini söylemişti. Elmas ile Falcao arasında geçen görüşmenin detaylarına ulaşıldı. Takvim'in haberine göre; Kolombiyalı yıldız, "Kendine takım bul" diyen Elmas'a, "Ben Falcao'yum. Bugüne kadar istenmediğim hiçbir yerde durmadım" yanıtını verdiği belirlendi. Falcao'nun hemen menajeriyle temasa geçerek durumu aktardığı ve özellikle ABD'den takım arayışlarının başladığı öğrenildi. Tecrübeli yıldızla 2-3 ABD kulübü ilgileniyor.

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