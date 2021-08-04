Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Burak Elmas'a flaş yanıt!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas önceki gün yaptığı açıklamada, yüksek maaşları nedeniyle Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'yi takımda düşünmediklerini, iki yıldızdan da kulüp bulmalarını istediğini söylemişti. Elmas ile Falcao arasında geçen görüşmenin detaylarına ulaşıldı. Takvim'in haberine göre; Kolombiyalı yıldız, "Kendine takım bul" diyen Elmas'a, "Ben Falcao'yum. Bugüne kadar istenmediğim hiçbir yerde durmadım" yanıtını verdiği belirlendi. Falcao'nun hemen menajeriyle temasa geçerek durumu aktardığı ve özellikle ABD'den takım arayışlarının başladığı öğrenildi. Tecrübeli yıldızla 2-3 ABD kulübü ilgileniyor.