Son dakika spor haberi: Galatasaray Çaykur Rizespor ile Oğulcan Çağlayan konusunda anlaşmaya vardı! Emre Taşdemir, Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün...

Çaykur Rizespor'un sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanarak mukavelesini 1 yıl uzattığını TFF'ye bildirmesinin üzerine federasyona giden Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti.

Yaşanan sancılı sürecin ardından Rizespor ve Galatasaray arasında anlaşma sağlandı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile Çaykur Rizespor Oğulcan Çağlayan'a karşılık Emre Taşdemir ve Ali Yavuz Kol'un bonservisiyle, Yunus Akgün'ün ise kiralık olarak Karadeniz ekibine gönderilmesi karşılığında mutabakat sağladı.