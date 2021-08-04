Galatasaray'ın yeni transferi Japhet Tanganga kimdir? Tanganga kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Luyindama'nın performansından memnun kalmazken bu bölge için çalışmalarını hızlandırmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi Tottenham forması giyen Japhet Tanganga ile doldurdu. Peki Tanganga kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Galatasaray'ın yeni transferinin bilinmeyenleri...

JAPHET TANGANGA KİMDİR?

Bonservisi Tottenham'da bulunan Japhet Tanganga, 3 Mart 1999'da Londra'da dünyaya geldi. 10 yaşında Tottenham altyapısına giren Tanganga, İngiliz ekibiyle 2019'da profesyonel sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen İngiliz stoper, sadece 13 maça çıkabildi.

Çeşitli kategorilerde Tottenham formasıyla 102 maça çıkan Tanganga, milli takımda ise forma şansı bulamadı.

İngiltere U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında şans bulan 1.84 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.