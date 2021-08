Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye her iki maçta da mağlup olarak elenen Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Galatasaray St. Johnstone ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim yönetimindeki Sarı Kırmızılılar rakibini yenerek bir sonraki maçta deplasmana gitmeden avantaj yakalamak istiyor. İskoçya Ekibi ise zorlu mücadelede en kötü berabere kalarak evine rahat dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray sahasında St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Spor Smart ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN ST. JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane

GALATASARAY'IN PLAY OFF TURU RANDERS

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'i elemesi durumunda bir sonraki tur olan Play Off turu rakibi belli oldu. Çekilen kuraya göre Aslan'ın Play Off turundaki rakibi Danimarka Ligi ekiplerinden Randers FC oldu.