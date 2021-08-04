Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Claudinho’dan ‘Galatasaray’ yanıtı!

Son dakika spor haberi: Claudinho’dan ‘Galatasaray’ yanıtı!

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray transferde vitesi yükseltmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde bulunan Brezilyalı yıldız Claudinho'dan transferine dair bir açıklama geldi. 24 yaşındaki futbolcu Avrupa'da top oynamanın her Brezilyalı futbolcunun hayali olduğunu söyledi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Claudinho’dan ‘Galatasaray’ yanıtı!
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Brezilya futbolunun yeni yıldızı Claudinho uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde… Fatih Terim sambacıyı aylardır izletiyor. Yıldız futbolcu hali hazırda favori oldukları Olimpiyatlarda, Brezilya Milli Takımı ile mücadele ediyor. Oyuncu ve menajeriyle görüşmeler devam ederken Claudinho'dan sürpriz bir açıklama geldi. Milli takımda, aralarında Galatasaray'ın da olduğu ekiplerin kendisini istemesiyle ilgili ne düşündüğü sorulurken, "Avrupa'ya gitmek her Brezilyalı futbolcunun hayali... Yaşım 24 ve benim için ideal bir zaman. Olimpiyatlar benim için iyi bir şans. Önceliğim dünya üzerindeki her futbolcu gibi Premier Lig" dedi.

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