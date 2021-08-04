Son dakika spor haberi: Claudinho’dan ‘Galatasaray’ yanıtı!

Brezilya futbolunun yeni yıldızı Claudinho uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde… Fatih Terim sambacıyı aylardır izletiyor. Yıldız futbolcu hali hazırda favori oldukları Olimpiyatlarda, Brezilya Milli Takımı ile mücadele ediyor. Oyuncu ve menajeriyle görüşmeler devam ederken Claudinho'dan sürpriz bir açıklama geldi. Milli takımda, aralarında Galatasaray'ın da olduğu ekiplerin kendisini istemesiyle ilgili ne düşündüğü sorulurken, "Avrupa'ya gitmek her Brezilyalı futbolcunun hayali... Yaşım 24 ve benim için ideal bir zaman. Olimpiyatlar benim için iyi bir şans. Önceliğim dünya üzerindeki her futbolcu gibi Premier Lig" dedi.