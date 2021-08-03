Son dakika transfer haberleri: Halil Dervişoğlu adım adım Galatasaray'a! Burak Elmas devrede

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Halil Dervişoğlu transferiyle bizzat ilgileniyor. Brentford Kulübü'nün başkanı ve yöneticileriyle sık sık irtibata geçen Elmas, kısa sürede bu transferi tamamlamak için çaba sarf ediyor. Brentford'un beklenen teklifleri alamaması nedeniyle Halil'i göndermeye sıcak bakmaya başladığı bildirildi.

İngilizler, yeni sezon kampını tamamladıktan sonra Halil'in geleceğini belirleyecek. Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Brentford'un kadrosunda Ivan Toney ve Marcus Forss gibi santrforlar bulunuyor. Halil ise bu iki ismin arkasında üçüncü alternatif olarak göze çarpıyor. Bu da Galatasaray'a gelme olasılığını artırıyor.