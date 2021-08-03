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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yeni 10 numara adayı Claudinho!

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara mevkisi için FCSB'den Olimpiu Morutan'ı gündemine almıştı. Ancak başkan Burak Elmas, menajer oyunlarına işaret edip Rumen futbolcunun transferinden vazgeçtiklerini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından B planını devreye sokan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı 10 numara Claudinho'yla temasa geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yeni 10 numara adayı Claudinho!

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin "10 milyon euro" istemesiyle Morutan defterini kapatan Galatasaray'ın gündemine yeni bir 10 numara girdi. Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Terim'in, "Buraya, Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile bir oyuncu seyredip geldim" ifadesi dikkat çekmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yeni 10 numara adayı Claudinho!

Tecrübeli teknik adamın izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçın olduğu öğrenildi. Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yeni 10 numara adayı Claudinho!

Bragantino ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Claudinho'nun Transfermarkt değeri 11 milyon euro... Gözden çıkarılan Falcao ve Feghouli'nin maliyetleri bu transfer için kullanılacak.

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