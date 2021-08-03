Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlere de gelen teklifleri değerlendiriyor. Başkan Burak Elmas'ın 'kendine takım bul' dediği Radamel Falcao ile ilgili müjdeli bir haber geldi. Portekiz ekibi, yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri - GS spor haberi | (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 09:38
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

Yeni sezon transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlere de gelen teklifleri değerlendiriyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

Başkan Burak Elmas'ın 'kendine takım bul' dediği Radamel Falcao ile ilgili müjdeli bir haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

İtalyan gazeteci Nicolo Schira; Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den birçok teklifin olduğunu ayrıca El Tigre ile Braga'nın da ilgilendiğini aktardı.

MAAŞI YÜKSEK

Fakat Kolombiyalı oyuncunun yüksek maaşı, Portekiz takımı için sorun teşkil ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

Falcao ve Feghouli ile görüştüğünü açıklayan Burak Elmas, "İkisini de gelecek sezon kadroda düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmalarını istedik." açıklamasını yapmıştı.

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