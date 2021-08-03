Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

İtalyan gazeteci Nicolo Schira; Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den birçok teklifin olduğunu ayrıca El Tigre ile Braga'nın da ilgilendiğini aktardı.

MAAŞI YÜKSEK

Fakat Kolombiyalı oyuncunun yüksek maaşı, Portekiz takımı için sorun teşkil ediyor.