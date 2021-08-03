Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! Talip çıktı (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Yeni sezon transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlere de gelen teklifleri değerlendiriyor.
Başkan Burak Elmas'ın 'kendine takım bul' dediği Radamel Falcao ile ilgili müjdeli bir haber geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira; Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den birçok teklifin olduğunu ayrıca El Tigre ile Braga'nın da ilgilendiğini aktardı.
MAAŞI YÜKSEK
Fakat Kolombiyalı oyuncunun yüksek maaşı, Portekiz takımı için sorun teşkil ediyor.
Falcao ve Feghouli ile görüştüğünü açıklayan Burak Elmas, "İkisini de gelecek sezon kadroda düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmalarını istedik." açıklamasını yapmıştı.