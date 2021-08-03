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Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed'e büyük şok! Fatih Terim...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düştü... Terim'in forvet hattı için Halil Dervişoğlu'nun istediği belirtilirken, Mohamed hakkında ise, "Burada kalıp kalmayacağını zaman gösterecek. Daha satın alma opsiyonunun zamanına çok var" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 13:28
Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed'e büyük şok! Fatih Terim...

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler merakla beklenirken, Mostafa Mohamed'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçen sezon kadroya dahil edilen Mısırlı golcü gözden düştü.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed'e büyük şok! Fatih Terim...

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsiz bir hale geldi. Fatih Terim, Halil'i istediğini ifade ederken, Mohamed'le ilgili ise, "Burada kalıp kalmayacağını zaman gösterecek. Daha satın alma opsiyonunun zamanına çok var" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed'e büyük şok! Fatih Terim...

Yaz kampında sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu, henüz kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı. PSV karşısında ilk 11'de şans verdiği oyuncuyu kulübeye çekecek olan Terim, Perşembe günü St. Johnstone karşısında Diagne ile başlayacak. Senegalli golcü, sonradan girdiği PSV maçında takımının tek golünü atmıştı.

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