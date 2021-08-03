Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed'e büyük şok! Fatih Terim...

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray 'da takımdan gönderilecek isimler merakla beklenirken, Mostafa Mohamed 'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçen sezon kadroya dahil edilen Mısırlı golcü gözden düştü.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsiz bir hale geldi. Fatih Terim, Halil'i istediğini ifade ederken, Mohamed'le ilgili ise, "Burada kalıp kalmayacağını zaman gösterecek. Daha satın alma opsiyonunun zamanına çok var" ifadesini kullandı.