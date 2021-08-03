Son dakika spor haberi: Remzi Sanver açıkladı! Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim disipline sevk edildi

Remzi Sanver, GS TV'ye gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında yapılması gereken ancak iptal edilen olağan seçimli genel kurulla ilgili kongre üyelerinin disiplin kuruluna başvurduğunu belirten Sanver, "Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçen dönemdeki yönetim kurulu üyelerimizin bu davranışlarının tüzüklerimize göre disiplin yaptırımı gerektirdiğini düşünen bazı üyelerimiz, disiplin kuruluna başvurmuşlardır. Bu başvuru yönetim kurulu aracılığıyla yapılmıştır. Yönetim kurulumuz da tüzüğümüzün kendisine getirdiği yükümlülükle başvuruyu disiplin kuruluna sevk etmiştir. Yönetim kurulumuz burada tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Dosyada şikayetçi konumunda değildir." ifadelerini kullandı.