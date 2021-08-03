Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Remzi Sanver açıkladı! Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim disipline sevk edildi

Son dakika spor haberi: Remzi Sanver açıkladı! Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim disipline sevk edildi

Son dakika spor haberi... Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurulun iptal edilmesi gerekçesiyle Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetimin disipline sevk edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 21:19
Son dakika spor haberi: Remzi Sanver açıkladı! Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim disipline sevk edildi

Remzi Sanver, GS TV'ye gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında yapılması gereken ancak iptal edilen olağan seçimli genel kurulla ilgili kongre üyelerinin disiplin kuruluna başvurduğunu belirten Sanver, "Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçen dönemdeki yönetim kurulu üyelerimizin bu davranışlarının tüzüklerimize göre disiplin yaptırımı gerektirdiğini düşünen bazı üyelerimiz, disiplin kuruluna başvurmuşlardır. Bu başvuru yönetim kurulu aracılığıyla yapılmıştır. Yönetim kurulumuz da tüzüğümüzün kendisine getirdiği yükümlülükle başvuruyu disiplin kuruluna sevk etmiştir. Yönetim kurulumuz burada tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Dosyada şikayetçi konumunda değildir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA