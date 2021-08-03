Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da imza krizi! Fatih Terim Bartuğ Elmaz'ı idmanlara çağırmadı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da imza krizi! Fatih Terim Bartuğ Elmaz'ı idmanlara çağırmadı

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer. Ligin başlamasına az bir süre kala birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar'da Terim, altyapıdaki performansıyla dikkat çeken bazı isimleri de A Takım'a çağırırken, 2018 yılından bu yana Galatasaray altyapısında top koşturan Bartuğ Elmaz için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 18:27 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 18:34
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da imza krizi! Fatih Terim Bartuğ Elmaz'ı idmanlara çağırmadı

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz sıkıntısı devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek 18 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yeni teklif yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da imza krizi! Fatih Terim Bartuğ Elmaz'ı idmanlara çağırmadı

AYLIK 20 BİN TL
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray aylık 6 bin TL kazanan Bartuğ Elmaz'a 20 bin TL maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Genç oyuncu rakamı düşük bulduğu için sözleşme teklifini kabul etmedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da imza krizi! Fatih Terim Bartuğ Elmaz'ı idmanlara çağırmadı

4 FUTBOLCU UZATTI
Sarı-Kırmızılı takımın genç oyuncularından Berk Balaban, Metehan Baltacı, Işık Kaan Arslan ve Erkan Süer kulübün yeni sözleşme teklifine olumlu dönüş yaparak 3'er yıllık sözleşme uzattılar.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da imza krizi! Fatih Terim Bartuğ Elmaz'ı idmanlara çağırmadı

TERİM BARTUĞ'U A TAKIM'A ALMADI!
U19 Takımından sadece Mahmut Keskin'i A Takımla çalışmalara davet eden Fatih Terim sözleşme yenilemeyen genç orta sahayı A Takım idmanlarına çağırmıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da imza krizi! Fatih Terim Bartuğ Elmaz'ı idmanlara çağırmadı

Herkesin yeni sezonda A Takımda beklediği 18 yaşındaki oyuncu takımdan ayrı çalışmalarını tek başına sürdürüyor.

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