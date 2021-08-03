Son dakika spor haberi: Galatasaray'da imza krizi! Fatih Terim Bartuğ Elmaz'ı idmanlara çağırmadı

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz sıkıntısı devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek 18 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yeni teklif yaptı.
AYLIK 20 BİN TL
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray aylık 6 bin TL kazanan Bartuğ Elmaz'a 20 bin TL maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Genç oyuncu rakamı düşük bulduğu için sözleşme teklifini kabul etmedi.
4 FUTBOLCU UZATTI
Sarı-Kırmızılı takımın genç oyuncularından Berk Balaban, Metehan Baltacı, Işık Kaan Arslan ve Erkan Süer kulübün yeni sözleşme teklifine olumlu dönüş yaparak 3'er yıllık sözleşme uzattılar.